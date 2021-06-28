Требуется разместить 217 картинок в SMM планер. Каждое изображение должно быть запланировано с указанием даты и времени публикации. Укажите стоимость в рублях.
Наполнить сайт
Необходимо наполнить контентом сайт на Битриксе.Посадочные страницы продукции (4 страницы), сертификаты на главной, политика конфиденциальности, карточки в каталоге (14 позиций – наименования, цены, описание и состав, способы приготовления, пищевая ценность. Оплата почасовая: 150 рублей/час.
Необходимо будет предварительно оценить время на задачу. Ссылку на сайт и контент вышлю в личку.
Заявки фрилансеров
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