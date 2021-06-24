Обратный отсчет и автосмена даты и времени на lpmotor

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Закрыт1 заявка422 просмотра

1. Обратный отсчет времени нужен, два раза в день начинается обратный отсчет.

2. Сделать автоматическую смену даты и времени вебинара, тоже в два раза в день

сегодня нужно сделать

4 года назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вильям
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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