Требуется базовая настройка Геткурс для сайта на платформе Тильда. Необходимо создать три тарифа с оплатой для доступа к курсам и настроить автоматическую рассылку из двух писем для пользователей, которые заполнили форму, но не завершили оплату, в течение 5 дней.