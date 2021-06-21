Требуется настроить 10 одностраничников на WordPress, включая: Заменить контакты в шапке, футере, на странице контактов, в форме обратной связиЗаменить логотипЗаменить текст о Компании и картинки для этого текстаЗаменить списки товаров, где уместно - ...
Наполнить интернет-магазин товарами
Тематика - паркет, лестницы, двери
Нужно перенести характеристики (около 15), фото, цену из одного источника (интернет-магазина).
Количество товара примерно 1500
Обязательное требование - опыт работы с ocStore/Opencart
Общение по скайпу, таймвиверу
Стоимость заполнения 20 руб./карточка
Заявки фрилансеров
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