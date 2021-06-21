Наполнить интернет-магазин товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок1101 просмотр

Тематика - паркет, лестницы, двери

Нужно перенести характеристики (около 15), фото, цену из одного источника (интернет-магазина).

Количество товара примерно 1500

Обязательное требование - опыт работы с ocStore/Opencart

Общение по скайпу, таймвиверу

Стоимость заполнения 20 руб./карточка

ocStoreOpencart
4 года назад
nikiti
Никита 
41 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
51 отзыв(-2)
4 года назад
Владимир
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Ольга
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
99 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Игорь
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Анна
 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 отзывов
4 года назад
Наталина
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Анна
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Юлия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Ольга
 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
3 отзыва
4 года назад
Александр
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
41 отзыв
4 года назад
#1
Наполнение сайтов
Микаел
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
44 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Семён
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
14 отзывов(-1)
4 года назад