Требуется заполнить около 500 карточек женской одежды для интернет-магазина. Заполнение простое, информация предоставлена. Стоимость заполнения одной карточки составляет 10 руб.
Наполнение сайтов48 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется заполнить около 500 карточек женской одежды для интернет-магазина. Заполнение простое, информация предоставлена. Стоимость заполнения одной карточки составляет 10 руб.
Тематика - паркет, лестницы, двери Нужно перенести характеристики (около 15), фото, цену из одного источника (интернет-магазина). Количество товара примерно 1500 Обязательное требование - опыт работы с ocStore/Opencart ...
Нужно наполнить интернет-магазин товарами. Информация для наполнения всю предоставляю (фото+характеристики). Админка простая, заполнять быстро и просто, инструкция есть. Тематика сайта женская - одежда, бижутерия. Стоимость наполнения 1 товара - 10-15 руб. в зависимости ...