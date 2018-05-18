Нужно наполнить интернет-магазин товарами. Информация для наполнения всю предоставляю (фото+характеристики). Админка простая, заполнять быстро и просто, инструкция есть. Тематика сайта женская - одежда, бижутерия. Стоимость наполнения 1 товара - 10-15 руб. в зависимости ...