nikiti

Никита nikiti

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнить интернет-магазин товарами

    Тематика - паркет, лестницы, двери Нужно перенести характеристики (около 15), фото, цену из одного источника (интернет-магазина). Количество товара примерно 1500 Обязательное требование - опыт работы с ocStore/Opencart ...

    ocStoreOpencart
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Нужно наполнить интернет-магазин товарами.  Информация для наполнения всю предоставляю (фото+характеристики). Админка простая, заполнять быстро и просто, инструкция есть. Тематика сайта женская - одежда, бижутерия.  Стоимость наполнения 1 товара - 10-15 руб. в зависимости ...

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад