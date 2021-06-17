Спарсить 1 категорию товаров Rozetka - около 9к карточек

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок2646 просмотров

Спарсить 1 категорию товаров Rozetka - около 9к карточек

- спарсить карточки товара раздел "все о товаре"

- спарсить карточку товарво раздел "отзывы" - все отзывы

все карточки сохранить в виде файлов хтмл , никакого парсинга по хтм более не нужно

результат работы - это архив хтм страниц товаров + хтм страниц отзывов

4 года назад
Roma123
Роман 
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Арлан
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кирилл
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Антон
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Антон
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
4 года назад