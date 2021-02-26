1. создать текстуру, или рисунок похожий на вот такой https://scontent-iev1-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s1080x1080/260158732_616149056478157_7933124766846826106_n.jpg?_nc_ht=scontent-iev1-1.cdninstagram.com&_nc_cat=101&_nc_ohc=OmTWT-KRzEwAX9Z3Xo-&tn=NSmUh1waa2jrIRcb&edm=AP_V10EBAAAA&ccb=7-4&oh=00_AT-NYG_YOXesNReR9CG0NU2WbSmptVD3OUueEyzzpmWPVQ&oe=61D04654&_nc_sid=4f375e (есть несколько вариантов этого изо в разных цветах тут https://www.instagram.com/zeyjan_tekstil/) 2. "раскрасить" эту ткань в 15 разных оттенков из имеющейся палитры http://joxi.ru/gmvaBbMheoxkGr в такие Темно синий Темный джинс Черный Темный ...