Roma123

Роман Roma123

 
49 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$29
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
MP_sdd
Михаил 
62 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Обработать около 40 фото товаров для интренет магазина
Конкретное задание. Своевременная оплата
все отлично
Ответный отзыв
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
2 года назад
"Микро" парсинг сайта - 1 страница (функция пхп)
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ. Быстрая оплата
Оперативно Коммуникация на высшем уровне
Ответный отзыв
sh-projects
Сергей 
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сайт JOOMLA - создать дополнительную языковую версию
ТЗ написано понятно, оплата без задержек. Рекомендую.
рекоменду
Ответный отзыв
crazzz91
Сергей 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
PHP скрипт перестановки слов в фразе
все отлично: четко поставленная задача, оплата вообще вперед
все отлично, строго по заданию, без лишних вопросов
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fnode
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
PHP скрипт парcинга PDF документа с таблицами в массив
Очень позитивный заказчик, чётко ставит задачу, помогает в решении и тестировании. С оплатой проблем нет.
все отлично выполнено! + получено много дополнительной информации полезной в разрезе проблематики задачи
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