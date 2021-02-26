Дизайн лендинг 5 - экранов (минималистичный) ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1sWR7YNlS75l7nbdDxgMSqiHxdmJLyyoP5oeNB1yf7b4/edit
- Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Сайт на вордпрессе мультидоменный + мультиязычный + главная лендинг + страницы статей более детально тут https://docs.google.com/document/d/1oFT5C74DMVqLrhZoBU76OtXQN_1ykdmOwqqV3m72lac/edit можем разбить на этапы лоты (делать отдельно ): - дизайн - верстка - кодингДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Доработки сайта на Drupal 7 Пишите в личку цену за 1 час - сброшу подробный заказ на доработку на этом этапеСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
PHP функциИ получения данных об URL от [b]Google Search Console[/b] и [b]Яндекс Вебмастер [/b] Результат выполнения задания файл(ы) с ПХП кодом : - функция авторизации Google Search Console и Яндекс Вебмастер - функция получения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
В исходном файле https://dropmefiles.com.ua/ua/4T7kGCmyV первые 2 цифры показаний http://joxi.ru/V2Vl3nliGGZqPr заменить с 88 на 63Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Здравствуйте! нужно переехать с сервера VDS-KVM (firstvds.ru) на сервер megahoster.net на megahoster.net - "голый босый" - нулевый, только купленный, нужно настроитьСистемное администрирование4 заявкиЗакрытгод назад
OPENCART (ocStore 2.3) - исправить ВЕРСТКУ (оптимизация для мобильных) тут подробнее https://docs.google.com/document/d/1uHnllUWds1RzMP3dL2eyxddw97HhBWHEiGnbYB7lvdkИнтернет-магазины4 заявкиЗакрытгод назад
SEO аудит интренет магазина Opencart (ru – проблема яндекс) Нужно найти причину и написать алгоритм исправления Безусловно есть масса необходимых доработок, в том числе и верстка, но есть основная ключевая проблема – «[b]нелюбовь Яндекса[/b]» - акцент на ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрытгод назад
Нужно функции, класс PHP Парсит (эмулирует браузер) ХТМЛ содержимое страницы + сохраняет все в файл рядом с собой 1. (категория товара) [url=https://ua.oriflame.com/ru/makeup/eyes/mascara]https://ua.oriflame.com/ru/makeup/eyes/mascara[/url] - 2. (товар) [url=https://ua.oriflame.com/ru/products/product?code=34580]https://ua.oriflame.com/ru/products/product?code=34580[/url] 3. (отзывы о товаре) [url=http://joxi.ru/n2Yl9Zpi0b3JPm]http://joxi.ru/n2Yl9Zpi0b3JPm[/url] ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна Таргетированная/контекстная реклама Куплю заявки, или предложите свой вариант сотрудничества с прозрачным КПИ (четкой границей стоимости лида и количества лидов в день ) На лендинг (женская одежда - платья) [url=https://clode.com.ua/woman/trikotazhnoe-demisezonnoe-platie-siluet-5]https://clode.com.ua/woman/trikotazhnoe-demisezonnoe-platie-siluet-5[/url] ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт2 года назад
1. создать текстуру, или рисунок похожий на вот такой https://scontent-iev1-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/s1080x1080/260158732_616149056478157_7933124766846826106_n.jpg?_nc_ht=scontent-iev1-1.cdninstagram.com&_nc_cat=101&_nc_ohc=OmTWT-KRzEwAX9Z3Xo-&tn=NSmUh1waa2jrIRcb&edm=AP_V10EBAAAA&ccb=7-4&oh=00_AT-NYG_YOXesNReR9CG0NU2WbSmptVD3OUueEyzzpmWPVQ&oe=61D04654&_nc_sid=4f375e (есть несколько вариантов этого изо в разных цветах тут https://www.instagram.com/zeyjan_tekstil/) 2. "раскрасить" эту ткань в 15 разных оттенков из имеющейся палитры http://joxi.ru/gmvaBbMheoxkGr в такие Темно синий Темный джинс Черный Темный ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт2 года назад
На уже готовый сайт Tilda (Тильда) нужен блок нестандартный квиз-конструктор-калькулятор вот описание [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/13WswgB3o4mxkym7gkzE4ZNjrYelBMZuL1M3Nj6ufBc0/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/13WswgB3o4mxkym7gkzE4ZNjrYelBMZuL1M3Nj6ufBc0/edit#gid=0[/url] там 3 варианта сложности - хотелось бы вариант №2-А но вариант 1 также приемлемВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
подробное ТЗ тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ll2Ts0Nqm9XgIiFbFcLNHZWu200cj2UeaAm8TtkFpfQ/edit#gid=0Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Отвечаю только на конструктивные предложения по существу: - с описанием задач для меня, как заказчика, для создания такого функционала, а именно : какие фотосессии нужны, какие нужно задействовать функционалы, приложения. - очень желателен похожий опыт с ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт2 года назад
Внимательно ТЗ https://docs.google.com/document/d/1-uHkf64SqM8pUaOq1Twhihi2u-nWU7FxCyJ1DVX9E_o/editОбработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Срипт ПХП в виде файла с функцией: Для сайта https://new.faberlic.com/ru - получить главную страницу для разных регионов - Алматы - http://joxi.ru/eAOb9R8Uvx1nK2 - Киев - http://joxi.ru/4AkMn8XUjyPeJmВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Спарсить 1 категорию товаров Rozetka - около 9к карточек - спарсить карточки товара раздел "все о товаре" - спарсить карточку товарво раздел "отзывы" - все отзывы все карточки сохранить в виде файлов хтмл , никакого парсинга ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 года назад
Программист 1с (КИЕВ) для регулярного сотрудничества - 1с 7 - регулярно 2-3 раза мес требуется кодить какие-то хотелки в отчетах для бухгалтерии - обязательно иметь возможность иногда приезжать на физический адрес Киев, рядом аэ Жуляны, иногда удаленно - ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Подробное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1I8reoCg4Sp0N5Oi9NNncvY8nznsJsmy-DKMqHQXUCTE/editИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
сайт http://zagrada.ua/Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад