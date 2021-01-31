PHP скрипт перестановки слов в фразе

Веб-программированиеЗавершен2 заявки729 просмотров
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PHP скрипт перестановки порядка следования слов в фразе

Для фразы, с количеством слов до 8шт написать функцию пхп, которая возвращает массив из фраз со всевозможными комбинациями ПОРЯДКА следования слов

из входящей фразы:

- слово отделено друг от друга пробелом

- на выходе рабочий файл пхп с функцией и примеров работы

Например

входящая фраза «PHP скрипт перестановки слов в фразе»

На выходе такой набор:

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ВЕСЬ набор всевозможных комбинаций порядка следования слов

PHP
3 года назад
Roma123
Роман 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
crazzz91
Сергей 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$4
1 день
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