Возврат 5% от каждой покупки

Здравствуйте, необходимо интегрировать систему оплаты заказов liqpay на сайт https://www.qrzakaz.com (именно оплата заказа доставки еды + платная регистрация) Уже интегрированы такие системы https://prnt.sc/xvhu4m но необходим liqpay для работы по Украине PHP 7.0.0 or greater OpenSSL PHP Extension Mbstring ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тех Задание (Двихок vamshop)
При покупке свыше 1000 р. высчитывается 5% от стоимости товаров, эти %
записываются в личном кабинете в виде баллов, 1 балл = 1 рубль.
Покупатель может оплатить этими баллами следующую покупку. А именно:
после перехода в корзину под списком товаров разместить поле с текстом
"потратить баллы" и кнопку "применить", чтобы покупатель мог ввести
любое количество из имеющихся баллов и пересчитать заказ. После
подтверждения заказа 5% от стоимости товаров так же начисляются в личный
кабинет покупателя к предыдущим баллам и суммируются.
5% возвращаются только от стоимости товара, не затрагивая доставку и товары на которых сделана скидка или акция.
5% возвращаются только от стоимости покупки на 1000 р. не затрагивая доставку.
1. Разместить баннер о предложении с текстом "Возвращаем 5% с каждой покупки", с ссылкой "подробнее"
2. в личном кабинете справа вверху перед разделами разместить бокс "Мои баллы" с отображением баллов
3. в корзине под списком товаров разместит текст "потратить баллы" с окошком для ввода баллов, и кнопку "применить"
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