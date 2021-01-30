Возврат 5% от каждой покупки

Тех Задание (Двихок vamshop)

При покупке свыше 1000 р. высчитывается 5% от стоимости товаров, эти %

записываются в личном кабинете в виде баллов, 1 балл = 1 рубль.

Покупатель может оплатить этими баллами следующую покупку. А именно:

после перехода в корзину под списком товаров разместить поле с текстом

"потратить баллы" и кнопку "применить", чтобы покупатель мог ввести

любое количество из имеющихся баллов и пересчитать заказ. После

подтверждения заказа 5% от стоимости товаров так же начисляются в личный

кабинет покупателя к предыдущим баллам и суммируются.

5% возвращаются только от стоимости товара, не затрагивая доставку и товары на которых сделана скидка или акция.

5% возвращаются только от стоимости покупки на 1000 р. не затрагивая доставку.

1. Разместить баннер о предложении с текстом "Возвращаем 5% с каждой покупки", с ссылкой "подробнее"

2. в личном кабинете справа вверху перед разделами разместить бокс "Мои баллы" с отображением баллов

3. в корзине под списком товаров разместит текст "потратить баллы" с окошком для ввода баллов, и кнопку "применить"