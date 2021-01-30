Русифицировать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок1108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет нужно русифицировать скрипт и написать инструкцию по пользованию.

3 года назад
vorontim55
Юрий 
61 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Скачать виртуальный тур музея. Разместить на сайте.

    Нужно скачать виртуальный тур музея, а в дальнейшим разместить на сайте cms wordpress.  http://surikov-dom.com/virtualnyj-tur.html Какие сроки и цены? Сайт еще не готов, но в дальнейшим нужна будет интеграция

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ускорение сайта на Wordpress (тема Avada)

    Сайт: [url=https://hazmitrabajo.es/]https://hazmitrabajo.es/[/url] Текущие показатели:[list][*][url=https://gtmetrix.com/reports/hazmitrabajo.es/AbobOFKf/]https://gtmetrix.com/reports/hazmitrabajo.es/AbobOFKf/[/url]﻿[*][url=https://webpagetest.org/result/210108_DiYW_316700a967947c460df4e86f4be15f9f/]https://webpagetest.org/result/210108_DiYW_316700a967947c460df4e86f4be15f9f/[/url]﻿[*][url=https://c2n.me/4atR9uy.png]https://c2n.me/4atR9uy.png[/url]﻿[*][url=https://c2n.me/4atRa4I.png]https://c2n.me/4atRa4I.png[/url]﻿[/list] Тема Avada, стоит CF7 с доп. плагинами (поле телефона, загрузка файлов и др.). Хостинг Hetzner. Что уже сделано: [list][*]LazyLoad для видео через плагин[*]WPRocket с основными настройками и отложкой загрузки некоторых скриптов[*]Пробовали CDN в WPRocket, не ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер американских, корейских и немецкого аукционов автомобилей.

    Нужно написать программу-парсер американских и корейских аукционов автомобилей. Корея: https://www.happycarservice.com https://www.lotteautoauction.net https://www.glovisaa.com http://saa.co.kr https://www.carocs.com США: Copart.com Iaai.com https://www.manheim.com/ Германия: mobile.de Админ панэль. Возможно на сервере либо отдельным приложением. Основное приложение с возможностью добавления пользователей по логину и паролю. Под каждого пользователя, отдельные настройки приложения. Нужно чтобы парсер мог отсеивать из ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Opencart 2.1.0.2 связать с Joinposter по API

    Требуется связаться магазина под управление Opencart 2.1.0.2 по Api с сервисом [url=https://joinposter.com/]joinposter.com[/url] Документация по API [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdev.joinposter.com%2Fdocs%2Fv3%2Fstart%2Findex]https://dev.joinposter.com/docs/v3/start/index[/url] Просьба сориентировать по стоимости и срокам. Если требуются уточнения, спрашивайте, по возможности оперативно ответим.

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно разработать карту доставки

    $50

    Есть сайт, создан на тильде, выкачан в архив. Нужно реализовать такую же карту и расчет доставки как на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fmegaflowers.ru%2Fmy-order]https://megaflowers.ru/my-order[/url]. То есть пользователь наводит на карте куда нужно доставить - ему выдает цену доставки. Сама карта ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать модуль бронирования

    на главной странице http://ogniimandry.ru/ модуль бронирования http://br-on.ru/. Нужно сделать полный аналог на отдельном VPS.. Технически модуль представляет собой веб-приложение на Ruby on Rails. СУБД MySQL. На фронте javascript, jQuery, html5, css (bootstrap фреймворк).Сейчас модуль стоит ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка шаблона личного кабинета (фронтенд, vue.js)

    Необходимо доработать личный кабинет, который был собран на готовом наборе (шаблоне) на vue.js Имеется работающий ЛК, однако, в используемом шаблоне необходимо изменить цвета, шрифты, иконки, расположение определенных элементов. Доработку нужно сделать по имеющемуся UI-kit и макету, который ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим робот для Mt5 Mql5

    Доброго времени суток!!!Необходим робот для Mt5!Имеется пошаговое описание по выходу безубытку. Всех желающих помочь с опытом прошу не проходить,а оставить заявку)!Все вопросы интересующие обсудим в личных сообщениях.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер + отправка сообщений

    Требуется разработка парсера который чекает недавно созданные объявления на olx, проверяет их на валидность в вайбере и телеграмм, если аккаунт зарегистрирован то отправляет сообщение.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад