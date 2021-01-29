Скопировать модуль бронирования

на главной странице http://ogniimandry.ru/ модуль бронирования http://br-on.ru/. Нужно сделать полный аналог на отдельном VPS.. Технически модуль представляет собой веб-приложение на Ruby on Rails. СУБД MySQL. На фронте javascript, jQuery, html5, css (bootstrap фреймворк).Сейчас модуль стоит на VPS с системой Ubuntu 16.04, без использования виртуальных машин/контейнеров. База стоит на той же машине, что и само приложение. В целом, должно легко подняться на любой Ubuntu выше 16.04.С документацией плохо. Но разрабатывал я. Если по деньгам сходимся, то можем договориться, что и в каком виде вам нужно. Или, например, можно будет запланировать несколько созвонов с новым разработчиком и передать информацию лично.