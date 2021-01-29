Необходим робот для Mt5 Mql5

Есть сайт, создан на тильде, выкачан в архив. Нужно реализовать такую же карту и расчет доставки как на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fmegaflowers.ru%2Fmy-order]https://megaflowers.ru/my-order[/url]. То есть пользователь наводит на карте куда нужно доставить - ему выдает цену доставки. Сама карта ...