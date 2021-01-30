Интегрировать LiqPay на CMS

Нужно написать программу-парсер американских и корейских аукционов автомобилей. Корея: https://www.happycarservice.com https://www.lotteautoauction.net https://www.glovisaa.com http://saa.co.kr https://www.carocs.com США: Copart.com Iaai.com https://www.manheim.com/ Германия: mobile.de Админ панэль. Возможно на сервере либо отдельным приложением. Основное приложение с возможностью добавления пользователей по логину и паролю. Под каждого пользователя, отдельные настройки приложения. Нужно чтобы парсер мог отсеивать из ...