Правки на рабочих сайтах - фронт и бек

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок755 просмотров
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Нужно внести правки в рабочие сайты. Основная часть правок - фронт. Есть и несложные правки по бекенду. Оплата по часам или за определенную работу.

Фронт правки - подвинуть, заменить, исправить шрифты и др.

Бек - выводы из базы на фронт, правки в админ панели и базе.

Напишите в заявке с чем вы можете помочь, чтобы можно было сразу начать работу.

Если fullstack, нам это больше всего подходит.

3 года назад
lagermit
Игорь 
37 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
3 года назад