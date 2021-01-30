Правки на рабочих сайтах - фронт и бек

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести правки в рабочие сайты. Основная часть правок - фронт. Есть и несложные правки по бекенду. Оплата по часам или за определенную работу.
Фронт правки - подвинуть, заменить, исправить шрифты и др.
Бек - выводы из базы на фронт, правки в админ панели и базе.
Напишите в заявке с чем вы можете помочь, чтобы можно было сразу начать работу.
Если fullstack, нам это больше всего подходит.
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