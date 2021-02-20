Станислав Намазов snweb_rusnweb_ru
Привет! 👋
Меня зовут Станислав, живу в городе Хотьково Московской области. С 2011 года я увлечен интернет-технологиями и всем что с ними связано. Начинал работать как дизайнер сайтов, но на данный момент у меня есть компетенции для IT-поддержки практически любого проекта от проработки идеи до первых продаж и дальнейшего развития.
Я не просто разрабатываю сайты, лендинги и запускаю интернет-рекламу. Я люблю решать конкретные задачи и активно принимать участие в ваших проектах.
Чем я смогу вам помочь? 💪
Я умею работать с различными IT-инструментами, и самое главное, подбирать их в зависимости от поставленной задачи:
- Создаю дизайн сайтов в Photoshop и Figma
- Верстаю на Tilda и CSS+HTML
- Работаю с CMS MODX, WordPress, 1С-Битрикс.
- На среднем уровне знаю PHP и MySQL, разрабатываю веб-приложения по паттерну MVC.
- Настраиваю и запускаю таргетированную и контекстную рекламу
С удовольствием общаюсь по телефону и видеосвязи. 盧
Предпочитаю обсуждать проекты голосом по телефону, в ватсапе, телеграме. Есть вопросы? Давайте созвонимся и обсудим ваш проект.
+7 916 497-51-76
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Запускаю собственные проекты 落
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