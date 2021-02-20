Создаю качественные сайты, лендинги, PDF-презентации, запускаю контекстную и таргетированную рекламу 👈

Привет! 👋

Меня зовут Станислав, живу в городе Хотьково Московской области. С 2011 года я увлечен интернет-технологиями и всем что с ними связано. Начинал работать как дизайнер сайтов, но на данный момент у меня есть компетенции для IT-поддержки практически любого проекта от проработки идеи до первых продаж и дальнейшего развития.

Я не просто разрабатываю сайты, лендинги и запускаю интернет-рекламу. Я люблю решать конкретные задачи и активно принимать участие в ваших проектах.

Чем я смогу вам помочь? 💪

Я умею работать с различными IT-инструментами, и самое главное, подбирать их в зависимости от поставленной задачи:

Создаю дизайн сайтов в Photoshop и Figma

Верстаю на Tilda и CSS+HTML

Работаю с CMS MODX, WordPress, 1С-Битрикс.

На среднем уровне знаю PHP и MySQL, разрабатываю веб-приложения по паттерну MVC.

Настраиваю и запускаю таргетированную и контекстную рекламу

С удовольствием общаюсь по телефону и видеосвязи. 盧

Предпочитаю обсуждать проекты голосом по телефону, в ватсапе, телеграме. Есть вопросы? Давайте созвонимся и обсудим ваш проект.

+7 916 497-51-76

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[email protected]

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Запускаю собственные проекты 落

cnline.ru

CNLine — сервис для предпринимателей, который сделает процесс закупки товаров в Китае и продажи их в маркетплейсах очень простым и понятным.

Презентация в Google Slides: Сервис по уберизации международной логистики

Статья о сервисе на vc.ru: Закупить товар в Китае и продать на маркетплейсе с помощью сервиса CNLine сможет каждый