Тексты – описания категорий интернет магазина женской тематики

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Завершен10 заявок263 просмотра

Тексты – описания категорий интернет магазина женской тематики

 

Необходимо создать описание 300-400 категорий интернет магазина женской тематики (косметика, парфюмерия, одежда, детские товары)

 

Интересуют полезные, человеческие, не «водяные» тексты

 

Жду предложение от исполнителей понимающих что такое LSI, использующих эту технологию в своей работе

 

Опыт работы через сервис http://tzmonster.pro/привествуется

 

Жду развернутое предложение в личку и в заявки к проекту

Желательно примеры работ

 

8 лет назад
Roma123
Роман 
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
8 лет назад
$180
10 дней
1. Отличные тексты для описания категории интернет магазина. Без воды, четко по теме 2. Услышала все мои пожелания к текстам 3. сроки - четко 4. общаться приятно: по деловому, но в то же время по человечески рекомендую всем!
С Романом приятно решать сложные задачи: всегда выслушает и подскажет. По оплате: достойно и своевременно. Спасибо !

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
8 лет назад
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Копирайтинг