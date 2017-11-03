Написать текст отзывов на русском

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Закрыт19 заявок220 просмотров

Необходимо написать текст для отзывов для Компании. 

Написать текст 20-и отзывов о поездке. 

Чем занимается компания? 

Компания занимается предоствление услуги такси с аэропорта Цюриха. 

Основные преимущества компании: 

http://joxi.ru/1A5dykocKWlM12 

 

8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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