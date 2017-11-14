Написание продающих текстов, на тему кухни, шкафы-купе, мебель!
Написания статей для портала
Необходимо написать уникальные статьи из - видео материала.
Видео снимаем мы сами а написать текстовую версию требуется от вас.
Наше последнее видео - https://www.youtube.com/watch?v=uGQwfzVUCWs
Необходимо, просмотрев видео написать статью, как мы сделали эту лестницу.
Мы можем предоставить фотографии к некоторым видео материалам.
Выбранный исполнитель
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