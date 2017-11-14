Написания статей для портала

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Завершен6 заявок219 просмотров

Необходимо написать уникальные статьи из - видео материала. 

Видео снимаем мы сами а написать текстовую версию требуется от вас. 

Наше последнее видео - https://www.youtube.com/watch?v=uGQwfzVUCWs

Необходимо, просмотрев видео написать статью, как мы сделали эту лестницу.

Мы можем предоставить фотографии к некоторым видео материалам. 

Написание статей
8 лет назад
dmhope
Денис 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

diana_remih
Диана 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$3
3 дня
Спасибо большое за проделанную работу. Диана с полной ответственностью выполнила свою работу. Плюсом хочу отметить ее инициативу и хорошие решения в написания статьи. Статья получилась намного лучше, чем мы ее планировали получить =) Также хочу выделить тот момент, что Диана всегда на связи! Итог: Работа выполнена в срок и отличном качестве!
Приятное сотрудничество! И именно сотрудничество, потому как заказчик заинтересован в качественном конечном результате. Всегда на связи и открыт к конструктивным предложениям. Работала с приятным чувством сопричастности к общему делу))) Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

diana_remih
Диана 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад