Написания статей для портала

Спасибо большое за проделанную работу. Диана с полной ответственностью выполнила свою работу. Плюсом хочу отметить ее инициативу и хорошие решения в написания статьи. Статья получилась намного лучше, чем мы ее планировали получить =) Также хочу выделить тот момент, что Диана всегда на связи! Итог: Работа выполнена в срок и отличном качестве!