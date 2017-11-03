Требуется копирайтер для наполнения видео категории

Требуется человек который, будет находить интересное видео по строительной тематике, про дом, дачу, сад, огород, ремонты, кулинария. брать их с ютуба, копировать ссылку вставлять на сайт и делать короткое описание видео, о чем идёт речь в нём, 1-2 предложения