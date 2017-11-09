Комментарии под фото в профиле инстаграм в тему профиля IPTV каналы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок467 просмотров

Написать комментарий по ссылке под фото в профиле инстаграм в тему профиля IPTV каналы

Ссылку на страницу скину в личку.

У вас должен быть реальный аккаунт instagram...

ЖЕЛАТЕЛЬНО СО СМАЙЛАМИ

Образец отзывов по ссылке, отзывы по образцу не повторять, можно перефразировать отзывы с образца что-бы не совпадали или написать свой отзывы в тему профиля...

https://goo.gl/tP8YFp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Отзывы должны быть от исполнителей в профиле от 10000 подписчиков до 70000 и больше...

Мгновенная оплата на webmoney или qiwi

Цена размещения:

Instagram - 0,5$ / штуку.

7 лет назад
avs81
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать оригинальный текст для сайта (8 разделов)

    Здравствуйте. Убедительная просьба читать внимательно задание! 1.) Написать оригинальный текст для сайта (8 разделов) 2.) Требования: - текст должен быть оригинальным - текст должен быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать текст в раздел "О нас" для сайта спортивного оборудования

    Тон текста должен быть дружелюбным или дружественным Мы знанимаемся продажей спортивного оборудования Клиенты ценят в нас: знание ассортимента и квалифицированный подбор тренажеров Мы отличаемя от конкурентов: пока не придумал ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 2 Статьи для сайта samaratransavto.ru.

    $9

    ООО "BUSFER" - официальный перевозчик FIFA 2018, выбрал нас (ООО «СамараТрансАвто») в качестве официального и единственного в Самаре перевозчика представителей, спонсоров и организаторов fifa 2018. Выбор был сделан комиссией ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Текст для SMM

    $50

    Мы компания, котораязанимается пошивом одежды для женщин и не только ...) Одежда ориентирована на возрастную группу 25-35, масс маркет, кэжуал, повседневный (70% ассортимента). Наш клиент не ультрамодный, но интересуется трендами, проживает в городе. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт текста на немецком языке

    Здравствуйте! Для нового сайта http://casino-online-de.de/ нам нужно будет текстовое наполнение. Могли бы вы написать для начала один текст? И далее, если вас и нас всё устроит, продолжим сотрудничество :) ТЗ на ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт медицинской тематики

    Написать 20 статей о лечении гепатита С современными препаратами Объем 1 статьи 3000 знаков, не больше, не меньше Готов работать по 50% предоплате Предлагайте свои цены и сроки исполнения

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется копирайтер для написания 100 статей на ресурс о камнях

    Здравствуйте, друзья!  Нужен хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер для написания статей на ресурс о драгоценных камнях.  Плачу 50 руб за 1000 знаков.  Своевременная оплата – 100%, ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Составление плана статьи

    Составить план статьи. Логически и семантически верно распределить ключи и заголовки. 5 статей по 50р, для опытных копирайтеров. Пример итогового плана прикреплен

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад