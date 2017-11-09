Комментарии под фото в профиле инстаграм в тему профиля IPTV каналы

Написать комментарий по ссылке под фото в профиле инстаграм в тему профиля IPTV каналы

Ссылку на страницу скину в личку.

У вас должен быть реальный аккаунт instagram...

ЖЕЛАТЕЛЬНО СО СМАЙЛАМИ

Образец отзывов по ссылке, отзывы по образцу не повторять, можно перефразировать отзывы с образца что-бы не совпадали или написать свой отзывы в тему профиля...

https://goo.gl/tP8YFp

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Отзывы должны быть от исполнителей в профиле от 10000 подписчиков до 70000 и больше...

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