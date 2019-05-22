Найти для ПО DVR server V6.27G, приложение на андроид, для просмотра камер - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад
Отредактировать текст для баннера с высокой конверсией CTR показателя >8.566%. Текст должен быть броским и топовым!!! Подсказка: Наиболее успешные баннеры с высокой конверсией вы можете увидеть по ссылке ТОП-10 Баннеров. https://surfearner.com/top-10-banners Текст для баннера: Большие скидки на iHerb к наступающим праздникам ...Баннеры14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужны отзывы на продукцию товаров, витамины, добавки и прочие товары. Вам так же нужно будет заполнить описание товара, применение, состав и противопоказания. Это можно сделать поискав препарат в интернете и грамотно сделать рерайт информации с сайта конкурента. Либо, ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
Найти надежного поставщика по спецтехнике, на товар по ссылкам, для дропшиппинга, с низкими ценами!!! https://cloud.mail.ru/public/32av/5tLtqtGew https://avto-turbo-snab.prom.ua/product_list?fbclid=IwAR0GWq875_XHd5JeEU2aR7BeoLn5EnW4pO1Cr6EX8GrtnrGzImGcTbZqcRU Обязательно примеры и эл.почту или мессенджер для связи!!! - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...Управление продажами1 заявкаЗакрыт3 года назад
Написать текст с заголовком на восемнадцать фото для размещения объявления, надо что-бы при размещении объявления модератор пропустил текст объявления, фото товара скину в личку. От Вас требуется: 1) Написать текст объявления, главное что-бы при размещении объявления модератор пропустил текст объявления!!! 2) К каждому ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
Найти для ПО DVR server V6.27G, приложение на андроид, для просмотра камер - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно переделать текст в профиле инстаграма по ссылке: https://www.instagram.com/auto.steell.live От Вас требуется: Переделать текст в профиле инстаграма, что-бы текст инстаграма отличался от текста по ссылке, текст должен быть броским популярным и топовым!!! - - - - - - - - - - - - - ...Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать текст для партнерской программы, что-бы исполнители проходили задание на других сайтах, текст должен быть броским и топовым!!! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать аватарку для инстаграма - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...Иконки и Пиксель-арт41 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужны отзывы на продукцию товаров, витамины, добавки и прочие товары. Вам так же нужно будет заполнить описание товара, применение, состав и противопоказания. Это можно сделать поискав препарат в интернете и грамотно сделать рерайт информации с сайта конкурента. Либо, ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна программа для просмотра сторис в инстаграм, есть несколько программ, которые не радуют, требуется, чтобы программой можно было просматривать максимальное число сторис. Хотелось бы узнать количество просмотров сторис и цену программы... Пришлите, пожалуйста, примеры ваших программ, для просмотра сторис ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать аватарку для инстаграма - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...Иконки и Пиксель-арт50 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сделать красивую и крутую шапку для канала на Ютуб. Канал на тематику "И[url=https://www.weblancer.net/projects/videomontazh-41/nuzhno-snimat-video-igry-s-ipad-960722/]гры[/url]". Ссылка на канал - Шапка - это картинка, а не видос...Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно снимать различные игры nintendo switch. Примеры видео можете посмотреть на канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UCCLtBlCn57o4hg7rnAoPbYQ]https://www.youtube.com/channel/UCCLtBlCn57o4hg7rnAoPbYQ[/url] Одно видео продолжительностью не более 20 минут.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт4 года назад
Интересует увеличение количества просмотров, комментариев, лайков. То есть просмотры настоящими людьми, не накрутка. Пришлите, пожалуйста, примеры ваших успешных продвижений. Сколько стоят ваши услуги?Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна программа для накрутки не живого онлайна на ютуб стрим, чтобы увеличить количество зрителей, насколько известно работает все через прокси, есть несколько программ, которые могут накрутить онлайн, но количество не радует, требуется, чтобы программой можно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны топовые статьи которые в тренде для канала YouTube. Тема статьи должна быть популярной и топовой!!! Топовые статьи должны быть написаны разными авторами на сайтах как в примерах видео по ссылке... Примеры статей видео можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/user/vebrasskaz/videos]https://www.youtube.com/user/vebrasskaz/videos[/url]Копирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Нужно снять видео как вы играете на планшете. Проф. уровень не требуется... Примеры видео можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos[/url] Я составлю список игр, вам нужно скачать и записать как вы играете. Одно видео по 10-20 минут.Видеомонтаж36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Нужны названия топовых игр которые в тренде для канала YouTube. Игры должны быть популярные и топовые!!! ( Съемка игры будет записываться как играют на планшете ) Примеры видео игр можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos[/url]Копирайтинг28 заявокЗакрыт5 лет назад
Красивое визуальное оформление моего личного инстаграма и моего магазина. Мне интересна бесконечная структура. Вы должны владеть фотошопом.Дизайн сайтов81 заявкаЗакрыт5 лет назад