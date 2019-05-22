avs81

Дима Сыровацкий avs81

 
42 годаУкраина/Мелитополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Отредактирывать текст для баннера

    Отредактировать текст для баннера с высокой конверсией CTR показателя &gt;8.566%. Текст должен быть броским и топовым!!! Подсказка: Наиболее успешные баннеры с высокой конверсией вы можете увидеть по ссылке ТОП-10 Баннеров. https://surfearner.com/top-10-banners Текст для баннера: Большие скидки на iHerb к наступающим праздникам ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отзывы на продукцию товаров, витамины, добавки и прочие товары.

    Нужны отзывы на продукцию товаров, витамины, добавки и прочие товары. Вам так же нужно будет заполнить описание товара, применение, состав и противопоказания. Это можно сделать поискав препарат в интернете и грамотно сделать рерайт информации с сайта конкурента. Либо, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти поставщика по спецтехнике для дропшиппинга с низкими ценами!!!

    Найти надежного поставщика по спецтехнике, на товар по ссылкам, для дропшиппинга, с низкими ценами!!! https://cloud.mail.ru/public/32av/5tLtqtGew https://avto-turbo-snab.prom.ua/product_list?fbclid=IwAR0GWq875_XHd5JeEU2aR7BeoLn5EnW4pO1Cr6EX8GrtnrGzImGcTbZqcRU Обязательно примеры и эл.почту или мессенджер для связи!!! - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать текст с заголовком для размещения объявления

    Написать текст с заголовком на восемнадцать фото для размещения объявления, надо что-бы при размещении объявления модератор пропустил текст объявления, фото товара скину в личку. От Вас требуется: 1) Написать текст объявления, главное что-бы при размещении объявления модератор пропустил текст объявления!!! 2) К каждому ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать броский текст в профиле инстаграма!!!

    Нужно переделать текст в профиле инстаграма по ссылке: https://www.instagram.com/auto.steell.live От Вас требуется: Переделать текст в профиле инстаграма, что-бы текст инстаграма отличался от текста по ссылке, текст должен быть броским популярным и топовым!!! - - - - - - - - - - - - - ...

    Редактирование и Корректура16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отзывы на продукцию товаров, витамины, добавки и прочие товары.

    Нужны отзывы на продукцию товаров, витамины, добавки и прочие товары. Вам так же нужно будет заполнить описание товара, применение, состав и противопоказания. Это можно сделать поискав препарат в интернете и грамотно сделать рерайт информации с сайта конкурента. Либо, ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программа для просмотра сторис инстаграм

    Нужна программа для просмотра сторис в инстаграм, есть несколько программ, которые не радуют, требуется, чтобы программой можно было просматривать максимальное число сторис. Хотелось бы узнать количество просмотров сторис и цену программы... Пришлите, пожалуйста, примеры ваших программ, для просмотра сторис ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать крутейшую шапку канала на Ютуб

    Требуется сделать красивую и крутую шапку для канала на Ютуб. Канал на тематику "И[url=https://www.weblancer.net/projects/videomontazh-41/nuzhno-snimat-video-igry-s-ipad-960722/]гры[/url]". Ссылка на канал -  Шапка - это картинка, а не видос...

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно снимать игры Nintendo Switch

    Нужно снимать различные игры nintendo switch. Примеры видео можете посмотреть на канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UCCLtBlCn57o4hg7rnAoPbYQ]https://www.youtube.com/channel/UCCLtBlCn57o4hg7rnAoPbYQ[/url] Одно видео продолжительностью не более 20 минут.

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • YouTube продвижение видео

    Интересует увеличение количества просмотров, комментариев, лайков. То есть просмотры настоящими людьми, не накрутка. Пришлите, пожалуйста, примеры ваших успешных продвижений. Сколько стоят ваши услуги?

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программа для накрутки онлайна

    Нужна программа для накрутки не живого онлайна на ютуб стрим, чтобы увеличить количество зрителей, насколько известно работает все через прокси, есть несколько программ, которые могут накрутить онлайн, но количество не радует, требуется, чтобы программой можно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужны темы статей, топовые в тренде для канала YouTube

    Нужны топовые статьи которые в тренде для канала YouTube. Тема статьи должна быть популярной и топовой!!! Топовые статьи должны быть написаны разными авторами на сайтах как в примерах видео по ссылке...  Примеры статей видео можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/user/vebrasskaz/videos]https://www.youtube.com/user/vebrasskaz/videos[/url]

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно снимать видео игры с Ipad

    $3

    Нужно снять видео как вы играете на планшете. Проф. уровень не требуется... Примеры видео можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos[/url] Я составлю список игр, вам нужно скачать и записать как вы играете. Одно видео по 10-20 минут.

    Видеомонтаж36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужны названия топовых игр в тренде для канала YouTube с Ipad

    $1

    Нужны названия топовых игр которые в тренде для канала YouTube. Игры должны быть популярные и топовые!!! ( Съемка игры будет записываться как играют на планшете ) Примеры видео игр можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos[/url]

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
virusya
Вера 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Переделать текст объявления с заголовком объявления
Спасибо за сотрудничество.
Работой доволен на все 100%, всегда была на связи, все сделано качественно и оперативно. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Prosha2
Елена 
42 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Убрать логотип с фотографий
Спасибо за интересный заказ!
Работа была выполнена в сроки, всегда была на связи, все сделано качественно и оперативно. Рекомендую!!!
Ответный отзыв