Написать оригинальный текст для сайта (8 разделов)

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Завершен4 заявки160 просмотров

Здравствуйте.

Убедительная просьба читать внимательно задание!

1.) Написать оригинальный текст для сайта (8 разделов)

2.) Требования:

- текст должен быть оригинальным

- текст должен быть 20-30 строчек

- креативность и творческий подход приветствуются

- пример текста конкурентов по запросу

- Плагиат не принимается

2.) 8 Разделов:

- ремонт обуви

- ремонт одежды

- ремонт чемоданов

- ремонт сумок

- ремонт, заточка, изготовление всех видов ключей 

- заточке хозяйственного, бытового, садового инструмента

- заточка маникюрного, парикмахерского инструмента

- материалы и комплектующие для ремонта и пошива обуви

3.) Требуется человек профессионал своей работы

5.) Указывайте сроки, стоимость и пример проделанных похожих работ пожалуйста!

7 лет назад
Roma-Dodger
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
7 лет назад
$33
5 дней
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Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
7 лет назад
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Копирайтинг

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