Оплата по факту, дедлайн 11 утра 3 ноября. ТЗ в приложении, статьи должны соблюдать все требования которые в ТЗ, также бы хотелось чтобы контент был высокого качества. Оплата в проекте указана за обе статьи. ...
Написать оригинальный текст для сайта (8 разделов)
Здравствуйте.
Убедительная просьба читать внимательно задание!
1.) Написать оригинальный текст для сайта (8 разделов)
2.) Требования:
- текст должен быть оригинальным
- текст должен быть 20-30 строчек
- креативность и творческий подход приветствуются
- пример текста конкурентов по запросу
- Плагиат не принимается
2.) 8 Разделов:
- ремонт обуви
- ремонт одежды
- ремонт чемоданов
- ремонт сумок
- ремонт, заточка, изготовление всех видов ключей
- заточке хозяйственного, бытового, садового инструмента
- заточка маникюрного, парикмахерского инструмента
- материалы и комплектующие для ремонта и пошива обуви
3.) Требуется человек профессионал своей работы
5.) Указывайте сроки, стоимость и пример проделанных похожих работ пожалуйста!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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