Копирайтер, статьи по сертификации

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок145 просмотров

Копирайтер для написания статей по тех. заданию.

Желателен наличие портфолио или ссылок на выполненные работы.

Тематика статей -  разрешительная документация.

Написание статей
7 лет назад
guest_1509599401725
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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