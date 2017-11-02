Оплата по факту, дедлайн 11 утра 3 ноября. ТЗ в приложении, статьи должны соблюдать все требования которые в ТЗ, также бы хотелось чтобы контент был высокого качества. Оплата в проекте указана за обе статьи. ...
Копирайтер, статьи по сертификации
Копирайтер для написания статей по тех. заданию.
Желателен наличие портфолио или ссылок на выполненные работы.
Тематика статей - разрешительная документация.
Заявки фрилансеров
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