Необходимо скачать приложени из AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/tbh/id1200014540?mt=8 Подробно описать его функционал, со всеми скринами и возможностями.
2 статьи 8 и 9 тыс.знаков
Оплата по факту, дедлайн 11 утра 3 ноября.
ТЗ в приложении, статьи должны соблюдать все требования которые в ТЗ, также бы хотелось чтобы контент был высокого качества. Оплата в проекте указана за обе статьи.
Оплата яндекс деньги.
Хотелось бы в дальнейшем постоянного сотрудничества.
Темы:
"Перечень работ повышенной опасности" – 8000 збп.
"Повременная оплата труда" – 9000 збп.
Пожалуйста не пишите, если вам нужна предоплата или не подходят другие наши условия.
Уникальность близко к 100 % – это обязательное условие
Воды не более 15 % – это обязательное условие
Заявки фрилансеров
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