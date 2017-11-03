2 статьи 8 и 9 тыс.знаков

Оплата по факту, дедлайн 11 утра 3 ноября.

ТЗ в приложении, статьи должны соблюдать все требования которые в ТЗ, также бы хотелось чтобы контент был высокого качества. Оплата в проекте указана за обе статьи.

Оплата яндекс деньги.

Хотелось бы в дальнейшем постоянного сотрудничества.

Темы:

"Перечень работ повышенной опасности" – 8000 збп.

"Повременная оплата труда" – 9000 збп.

Пожалуйста не пишите, если вам нужна предоплата или не подходят другие наши условия.

Уникальность близко к 100 % – это обязательное условие

Воды не более 15 % – это обязательное условие