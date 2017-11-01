Статьи на английском языке.

Нужны статьи на английском.

Темы: Искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети.

Благодарю за внимание к проекту. К сожалению вынужден закрыть его без выбора исполнителя по независящим от меня причинам. С радостью обращусь к вам при необходимости в следующий раз.

Желаю успеха и благополучия.