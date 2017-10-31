Нужно написать 5 статей про заработок в интернете

Привет!

Нужен автор, который напишет про способы заработка в интернете, для начала 5 статей - а там возможно постоянный объем. Темы статей даются.

Вообще отлично будет, если у вас есть навыки редактора и вы сможете еще пару статей отредактировать готовых, за отдельную оплату, конечно.