Нужно написать 5 статей про заработок в интернете

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок317 просмотров

Привет!

Нужен автор, который напишет про способы заработка в интернете, для начала 5 статей - а там возможно постоянный объем. Темы статей даются. 

Вообще отлично будет, если у вас есть навыки редактора и вы сможете еще пару статей отредактировать готовых, за отдельную оплату, конечно.

8 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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