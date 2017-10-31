Толковый копирайтер

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Закрыт11 заявок134 просмотра

Нужна статья по типу https://vk.com/wall-48272738_255726 . Подобрать подобные интересные истории успеха. Не более 3. И можно на разную тематику, но реально интересные. И не обязательно связанные с деньгами. Объем 5000 з.б.п. за этот объем готовы платить 1200 р., но при условии качественного материала и возможности правок. сколько нужно. 

8 лет назад
guest_15095249049685
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров