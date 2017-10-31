Толковый копирайтер

Нужна статья по типу https://vk.com/wall-48272738_255726 . Подобрать подобные интересные истории успеха. Не более 3. И можно на разную тематику, но реально интересные. И не обязательно связанные с деньгами. Объем 5000 з.б.п. за этот объем готовы платить 1200 р., но при условии качественного материала и возможности правок. сколько нужно.