Подробное описание приложения из AppStore

Здравствуйте, мне нужно для моего инет шопа:1. проверить уже имеющиеся тексты описания товра для пневматических домкратов. Они составлены, их нужно улучшить, проверить и оптимизировать.2. Составить тексты описания для пневматических и гидравлеческих траверс, которые я продаю на ...