Подробное описание приложения из AppStore

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок145 просмотров

Необходимо скачать приложени из AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/tbh/id1200014540?mt=8

Подробно описать его функционал, со всеми скринами и возможностями.

7 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров