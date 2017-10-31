Ищу специалиста для написания и выгрузки на сайт статей по вентиляции, кондиционированию и т.д. Примерно 3-4 статьи в неделю. Стоимость 30р за 1000. Статьи 6000 - 10000.
Нужен копирайтер
Нужен копирайтер для написания статей на сайт zhiloepravo.com
от вас грамотная речь, скорость
От нас темы статей, достойная оплата
Заявки фрилансеров
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