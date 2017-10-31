Тексты для сайта об услугах МФЦ

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Закрыт6 заявок159 просмотров

Здравствуйте уважаемые!

Для сайта об услугах МФЦ требуется пакет объёмных, качественных текстов. 

Размер каждой статьи - от 5000 до 6000 символов. Цена за 1000 символов без пробелов - 60 рублей. 

Главное требование к текстам - грамотность и отсутствие "воды". Пользователь должен получить четкую информацию, ответ на вопрос, который ищет. 

Исполнитель будет выбран на основе портфолио - будет здорово, если у вас найдутся написанные статьи подобной тематики. 

Большая просьба к исполнителям, которых не устраивает цена - не тратьте свое и мое время!

8 лет назад
Fukaerie
Ольга 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров