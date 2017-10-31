Тексты для сайта об услугах МФЦ

Здравствуйте уважаемые!

Для сайта об услугах МФЦ требуется пакет объёмных, качественных текстов.

Размер каждой статьи - от 5000 до 6000 символов. Цена за 1000 символов без пробелов - 60 рублей.

Главное требование к текстам - грамотность и отсутствие "воды". Пользователь должен получить четкую информацию, ответ на вопрос, который ищет.

Исполнитель будет выбран на основе портфолио - будет здорово, если у вас найдутся написанные статьи подобной тематики.

Большая просьба к исполнителям, которых не устраивает цена - не тратьте свое и мое время!