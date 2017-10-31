Для тех, кто владеет LSI-копирайтингом Несколько недлинных текстов, общая сумма на один сайт в пределах тысячи, полторы рублей тема- оборудование для нефти и пожаротушения. Меня интересуют Ваши расценки и Ваши ...
Тексты для сайта об услугах МФЦ
Здравствуйте уважаемые!
Для сайта об услугах МФЦ требуется пакет объёмных, качественных текстов.
Размер каждой статьи - от 5000 до 6000 символов. Цена за 1000 символов без пробелов - 60 рублей.
Главное требование к текстам - грамотность и отсутствие "воды". Пользователь должен получить четкую информацию, ответ на вопрос, который ищет.
Исполнитель будет выбран на основе портфолио - будет здорово, если у вас найдутся написанные статьи подобной тематики.
Большая просьба к исполнителям, которых не устраивает цена - не тратьте свое и мое время!
Заявки фрилансеров
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