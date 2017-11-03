Требуется SEO-копирайтинг для сайта.

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Завершен8 заявок176 просмотров

Сайт: poroshkom.com (порошковая окраска металлических изделий).

Около 20 страниц: 3 - копирайтинг, около 15 - рерайт.

Хочется получить исполнителя, который готов вникать в проект, что позволит (как мне кажется) избежать глупых оборотов и нелепостей в контенте. И по возможности - минимизировать "воду" в тексте. Приветствуется опыт в подобной тематике.

8 лет назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
8 лет назад
$90
5 дней
Отличная работа, доволен и сроками, и качеством выполнения. Буду обращаться ещё раз.
С Дмитрием приятно иметь дело. Лучшие рекомендации! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
8 лет назад
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