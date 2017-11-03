Необходимо написать 30 коротких писем для email рассылки. Буквально 3-4 предложения для каждого письма. Цель текста - мотивация перейти по ссылке в письме. Суть самого предложение в тексте не важна. ...
Требуется SEO-копирайтинг для сайта.
Сайт: poroshkom.com (порошковая окраска металлических изделий).
Около 20 страниц: 3 - копирайтинг, около 15 - рерайт.
Хочется получить исполнителя, который готов вникать в проект, что позволит (как мне кажется) избежать глупых оборотов и нелепостей в контенте. И по возможности - минимизировать "воду" в тексте. Приветствуется опыт в подобной тематике.
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