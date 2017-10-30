Написать 2 статьи на английском языке по теме здоровья-фитнес

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок138 просмотров

Требования:   

- по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал  

- статья для читателя, должна быть интересной или полезной  

- 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)   

- размер статьи 3000 символов без пробелов   

- должны быть 1-3 ссылки на исследования, работы и тд (ссылки с трастовых ресурсов) , возможны картинки или ссылки видео походу статьи (иногда это упражнения или рецепты, которые легче воспринимаются в видео)   

- подобрана картинка большого размера и в статье вставлена ТОЛЬКО  ссылка на нее 

Структура статьи:  

1) 2 предложения на русском или англ(рассказать как и почему подбирался материал) + источники(это не включено в 3000 символов статьи)  

2) вводная часть: 2-3 предложения без ссылок – основная мысль  

3 )картинка или достаточно ссылки на нее  

4) полезный и интересный контент(возможны ссылки на проверенные источники(университеты, исследования и тд), ссылки на картинки, видео, гифки)  

Оплата 10$ за 1 статью.  

8 лет назад
SamayaI
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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