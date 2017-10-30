Требуется написать 6 статей (по ~350 слов) для адвокатского блога по определенным ключевикам. Дайте свои цены. Оплата только через рабочий PayPal
Написать 2 статьи на английском языке по теме здоровья-фитнес
Требования:
- по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал
- статья для читателя, должна быть интересной или полезной
- 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)
- размер статьи 3000 символов без пробелов
- должны быть 1-3 ссылки на исследования, работы и тд (ссылки с трастовых ресурсов) , возможны картинки или ссылки видео походу статьи (иногда это упражнения или рецепты, которые легче воспринимаются в видео)
- подобрана картинка большого размера и в статье вставлена ТОЛЬКО ссылка на нее
Структура статьи:
1) 2 предложения на русском или англ(рассказать как и почему подбирался материал) + источники(это не включено в 3000 символов статьи)
2) вводная часть: 2-3 предложения без ссылок – основная мысль
3 )картинка или достаточно ссылки на нее
4) полезный и интересный контент(возможны ссылки на проверенные источники(университеты, исследования и тд), ссылки на картинки, видео, гифки)
Оплата 10$ за 1 статью.
Заявки фрилансеров
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