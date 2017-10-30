Написать отзывы на товары

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Закрыт17 заявок236 просмотров

Написать отзывы на товары в интернет-магазине svetworld точка ru Отзывы нужны на товары из разделов люстры и светильники из тех что есть в наличии. На какие именно не важно - пишите отзывы тем товарам, которые визуально нравятся самим. Нужно проставить оценку товару, кратко описать процесс покупки и сам товар, символов 500 вполне хватит. Имена покупателей должны быть разные, разумеется. Оплата по количеству отзывов, после выполнения работы присылайте список ссылок товаров. Для начала нужно 500 отзывов, дальше будет видно. Цена за один отзыв.

8 лет назад
KillBurn
Павел 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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