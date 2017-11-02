Написания текста для таргетинга.

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Завершен5 заявок128 просмотров

Нужно написать текст к баннеру.

Для продвижения рекламы в контакте (таргетинг).

Оплата только яндекс.

8 лет назад
aeb
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evsokolova
Евгения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Все отлично. Всем очень рекомендую. Все оперативно.
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

evsokolova
Евгения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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