Написание сео текстов

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Завершен5 заявок140 просмотров

http://elton154.ru/category/rossiyskie-masla_1/maslo-lukoyl/motornoe-maslo-lukoyl/

http://elton154.ru/category/rossiyskie-masla_1/maslo-lukoyl/transmissionnye-masla-lukoyl/

http://elton154.ru/category/rossiyskie-masla_1/maslo-gazprom/motornoe-maslo-gazpromnyeft-kommercheskiy-transport

- /http://elton154.ru/category/promyvochnye-zhidkosti/

Акцент на то, что у нас интернет-магазин все можно заказать, о способах доставки и оплаты. А также кратко о производители, особенностях товара и ассортименте. 

8 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$8
3 дня
Все отлично!
Спасибо, Юлия, за приятное сотрудничество. Понятное ТЗ, своевременная оплата, разумные сроки и требования. Рекомендую Юлию всем, кто ищет постоянного и адекватного заказчика, который готов предложить привлекательные условия.

Заявки фрилансеров

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад