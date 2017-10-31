Для тех, кто владеет LSI-копирайтингом

Несколько недлинных текстов, общая сумма на один сайт в пределах тысячи, полторы рублей

тема- оборудование для нефти и пожаротушения.

Меня интересуют Ваши расценки и Ваши работы в этом направлении копирайтинга.

Выше 200р за 1000 знаков не рассматриваю. нет денег столько.

Если Вы не напишите мне слово "понял" в ответе первым словом в предложении , я пойму , что Вы просто не читали мой проект и отправлю в бан. Сорри.