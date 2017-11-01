Нужно за неделю написать 64к символов по тематике виз

Ну чтож, тогда и я в ответ напишу отзыв. Работа не была выполнена. из 64к текстов, я получил около 8к. Текст был написан, как будто роботом. Были орфографические и пунктационные ошибки. Но мой вопрос, почему вы не проверяете за собой, был получен ответ, что проверять ошибки должен сам заказчик. Это для меня честно было откровением.