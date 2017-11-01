Нужно за неделю написать 64к символов по тематике виз

$56
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок222 просмотра

Есть сайт https://hotvisa.pixarstudio.ru/

Берете все страны на главной, на которые выдаются визы и пишете на каждую по 2к символов текста без пробелов.

Итого 32 статьи по 2к символов.

ТЗ на каждый текст.

Заголовок общая формула "Оформление визы в + страна"

1 вхождение ключа в тексте - не больше.

Это вхождение должно быть в законченном предложении до 130-150 символов текста.

Плачу 50 рублей за 1000 символов.

Или 3200 за весь объем.

8 лет назад
artjag
Артем 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tory04
39 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$64
10 дней
Ну чтож, тогда и я в ответ напишу отзыв. Работа не была выполнена. из 64к текстов, я получил около 8к. Текст был написан, как будто роботом. Были орфографические и пунктационные ошибки. Но мой вопрос, почему вы не проверяете за собой, был получен ответ, что проверять ошибки должен сам заказчик. Это для меня честно было откровением.
Работа выполнена, оплаты нет. На связь не выходит, на сообщения не отвечает. Часть текстов проверил и не оплатил, тянет время, постановка задачи -ноль, коммуникация -ноль. Абсолютно безответственное отношение к работе.

Заявки фрилансеров

Tory04
39 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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