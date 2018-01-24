Ищу специалиста для написания и выгрузки на сайт статей по вентиляции, кондиционированию и т.д. Примерно 3-4 статьи в неделю. Стоимость 30р за 1000. Статьи 6000 - 10000.
Написать тексты для сайта и презентации
Добрый день!
Для студии по созданию сайтов требуется копирайтер для написания рекламных текстов!
Рыба презентации тут:
https://www.dropbox.com/s/u7qds0phn8fni73/Projects.pdf
Жду ваши предложения за 1000 символов!
Спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо скачать приложени из AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/tbh/id1200014540?mt=8 Подробно описать его функционал, со всеми скринами и возможностями.Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет! Нужен автор, который напишет про способы заработка в интернете, для начала 5 статей - а там возможно постоянный объем. Темы статей даются. Вообще отлично будет, если у вас есть навыки редактора ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна статья по типу https://vk.com/wall-48272738_255726 . Подобрать подобные интересные истории успеха. Не более 3. И можно на разную тематику, но реально интересные. И не обязательно связанные с деньгами. Объем 5000 з.б.п. за этот объем готовы ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен копирайтер для написания статей на сайт zhiloepravo.com от вас грамотная речь, скорость От нас темы статей, достойная оплатаКопирайтинг23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Для сайта http://балконы-в-омске.рф нужны дополнительные статьи - тексты на темы "Отделка балкона", "Ремонт балкона", "Французский балкон", "Утепление балкона". Каждая статья должна быть предметной без воды. Включать в себя структурную подачу информации, с заголовками ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте, мне нужно для моего инет шопа:1. проверить уже имеющиеся тексты описания товра для пневматических домкратов. Они составлены, их нужно улучшить, проверить и оптимизировать.2. Составить тексты описания для пневматических и гидравлеческих траверс, которые я продаю на ...Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Статьядолжна быть написана для людей, чтобы ее действительно было интересно читать иметь четкую структуру. Количество символов без пробелов 5000-6000. Более подробное ТЗ приложил.Завершен7 лет назад
Статьядолжна быть написана для людей, чтобы ее действительно было интересно читать иметь четкую структуру. Количество символов без пробелов 5000-6000. Более подробное ТЗ приложил.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен сео текст для страницы сайта. 1000 знаков без пробелов. Сайт туристической тематики.Завершен8 лет назад