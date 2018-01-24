Написать тексты для сайта и презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок222 просмотра

Добрый день!

Для студии по созданию сайтов требуется копирайтер для написания рекламных текстов!

Рыба презентации тут:

https://www.dropbox.com/s/u7qds0phn8fni73/Projects.pdf

Жду ваши предложения за 1000 символов! 

Спасибо!

8 лет назад
dsuvorov
Суворов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
8 лет назад
$100
5 дней
Все супер! Сделали замечательный текст.
Спасибо за доверие и интересный проект. Буду рада новому сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
8 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг