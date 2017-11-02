Комментарии к товарам

Есть интернет-магазин дверей. Нужно для некоторых разделов сделать описание. Без воды с конретикой. Для примера для раздела экошпон - https://2949.ru/product-category/mezhkomnatnye-dveri/eko-shpon-2277/ Нужно описать что бы человека не было вопросов и он понял преимущества ...