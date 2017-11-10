2 Статьи для сайта samaratransavto.ru.

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок191 просмотр

ООО "BUSFER" - официальный перевозчик FIFA 2018, выбрал нас (ООО

«СамараТрансАвто») в качестве официального и единственного в Самаре

перевозчика представителей, спонсоров и организаторов fifa 2018. Выбор

был сделан комиссией BUSFER, после тщательного изучения данного сектора

рынка в Самаре. 20 октября 2017 заключен договор.

Необходимо 2 статьи на сайт:

1. Посвященную данному факту (4 т.символов б.п)

2. На тему того почему "лучше выбирать лучших" в направлении аренды

автомобилей с водителем и что "вот например BUSFER для FIFA 2018 -

однозначно этих лучших указал" (2 т.символов б.п)

7 лет назад
Petrovich_74
Сергей 
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anni098
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$9
7 дней
Отлично.
Интересные задания, хорошие сроки на выполнение.

Заявки фрилансеров

Anni098
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад

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