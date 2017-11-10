Оплата по факту, дедлайн 11 утра 3 ноября. ТЗ в приложении, статьи должны соблюдать все требования которые в ТЗ, также бы хотелось чтобы контент был высокого качества. Оплата в проекте указана за обе статьи. ...
2 Статьи для сайта samaratransavto.ru.
ООО "BUSFER" - официальный перевозчик FIFA 2018, выбрал нас (ООО
«СамараТрансАвто») в качестве официального и единственного в Самаре
перевозчика представителей, спонсоров и организаторов fifa 2018. Выбор
был сделан комиссией BUSFER, после тщательного изучения данного сектора
рынка в Самаре. 20 октября 2017 заключен договор.
Необходимо 2 статьи на сайт:
1. Посвященную данному факту (4 т.символов б.п)
2. На тему того почему "лучше выбирать лучших" в направлении аренды
автомобилей с водителем и что "вот например BUSFER для FIFA 2018 -
однозначно этих лучших указал" (2 т.символов б.п)
Выбранный исполнитель
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