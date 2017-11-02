Копирайт текста на немецком языке

Здравствуйте!

Для нового сайта http://casino-online-de.de/ нам нужно будет текстовое наполнение. Могли бы вы написать для начала один текст? И далее, если вас и нас всё устроит, продолжим сотрудничество :)

ТЗ на текст

• Использовать ключи:

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• На этой странице должно быть про то, что на сайте есть по каждой игре описание правил (для них будут созданы свои страницы)

• Тексты должны описывать услуги\продукции конкретной фирмы. Познавательное содержание должно занимать минимальную часть• Контент должен быть разбит на тематические подзаголовки, ктр должны содержать ключевые слова – в любой форме (но в ТЗ учтено к-во сф и тв без заголовков)

• Уделить должное внимание равномерному (естественному) распределению запросов. (Неестественного переспама по отдельным фрагментам текста не должно быть)

• В текстах использовать больше тезисов и списков

• Выделять цветом ключевые слова

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!