Оплата по факту, дедлайн 11 утра 3 ноября. ТЗ в приложении, статьи должны соблюдать все требования которые в ТЗ, также бы хотелось чтобы контент был высокого качества. Оплата в проекте указана за обе статьи. ...
Копирайт текста на немецком языке
Здравствуйте!
Для нового сайта http://casino-online-de.de/ нам нужно будет текстовое наполнение. Могли бы вы написать для начала один текст? И далее, если вас и нас всё устроит, продолжим сотрудничество :)
ТЗ на текст
• Использовать ключи:
- regeln online casino in deutschland
- casino spiele regeln
- guide online casino
- casino guide in deutschland
• Тексты должны описывать услуги\продукции конкретной фирмы. Познавательное содержание должно занимать минимальную часть• Контент должен быть разбит на тематические подзаголовки, ктр должны содержать ключевые слова – в любой форме (но в ТЗ учтено к-во сф и тв без заголовков)
• Уделить должное внимание равномерному (естественному) распределению запросов. (Неестественного переспама по отдельным фрагментам текста не должно быть)
• В текстах использовать больше тезисов и списков
• Выделять цветом ключевые слова
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Заявки фрилансеров
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