Копирайт текста на немецком языке

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка140 просмотров

Здравствуйте!

Для нового сайта http://casino-online-de.de/ нам нужно будет текстовое наполнение. Могли бы вы написать для начала один текст? И далее, если вас и нас всё устроит, продолжим сотрудничество :)

ТЗ на текст

• Использовать ключи:

  • regeln online casino in deutschland
  • casino spiele regeln
  • guide online casino
  • casino guide in deutschland
• На этой странице должно быть про то, что на сайте есть по каждой игре описание правил (для них будут созданы свои страницы)

• Тексты должны описывать услуги\продукции конкретной фирмы. Познавательное содержание должно занимать минимальную часть• Контент должен быть разбит на тематические подзаголовки, ктр должны содержать ключевые слова – в любой форме (но в ТЗ учтено к-во сф и тв без заголовков)

• Уделить должное внимание равномерному (естественному) распределению запросов. (Неестественного переспама по отдельным фрагментам текста не должно быть)

• В текстах использовать больше тезисов и списков

• Выделять цветом ключевые слова

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

7 лет назад
maria-seo
Мария 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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