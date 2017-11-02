Оплата по факту, дедлайн 11 утра 3 ноября. ТЗ в приложении, статьи должны соблюдать все требования которые в ТЗ, также бы хотелось чтобы контент был высокого качества. Оплата в проекте указана за обе статьи. ...
Написать текст в раздел "О нас" для сайта спортивного оборудования
Тон текста должен быть дружелюбным или дружественным
Мы знанимаемся продажей спортивного оборудования
Клиенты ценят в нас: знание ассортимента и квалифицированный подбор тренажеров
Мы отличаемя от конкурентов: пока не придумал
Общий обьем статьи около 1000 -2000 знаков
Требования
Текст должен быть уникальным
Текст должно быть приятно читать
И без орфографических ошибок
Просьба прислать первый абзац на проверку, прежде чем сделать всю работу - во избежание недоразумений
Готовый текст сохранить и прислать в формате Word и прислать в едином архиве в чат
PS: Нужно порядка 10 статей в каждую категорию каталога
Заявки фрилансеров
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