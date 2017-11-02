Написать текст в раздел "О нас" для сайта спортивного оборудования

Тон текста должен быть дружелюбным или дружественным

Мы знанимаемся продажей спортивного оборудования

Клиенты ценят в нас: знание ассортимента и квалифицированный подбор тренажеров

Мы отличаемя от конкурентов: пока не придумал

Общий обьем статьи около 1000 -2000 знаков

Требования

Текст должен быть уникальным

Текст должно быть приятно читать

И без орфографических ошибок

Просьба прислать первый абзац на проверку, прежде чем сделать всю работу - во избежание недоразумений

Готовый текст сохранить и прислать в формате Word и прислать в едином архиве в чат

PS: Нужно порядка 10 статей в каждую категорию каталога