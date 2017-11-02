Написать текст в раздел "О нас" для сайта спортивного оборудования

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок238 просмотров

Тон текста должен быть дружелюбным или дружественным

Мы знанимаемся продажей спортивного оборудования

Клиенты ценят в нас: знание ассортимента и квалифицированный подбор тренажеров

Мы отличаемя от конкурентов: пока не придумал

Общий обьем статьи около 1000 -2000 знаков

Требования

Текст должен быть уникальным

Текст должно быть приятно читать

И без орфографических ошибок

Просьба прислать первый абзац на проверку, прежде чем сделать всю работу - во избежание недоразумений

Готовый текст сохранить и прислать в формате Word и прислать в едином архиве в чат

PS: Нужно порядка 10 статей в каждую категорию каталога

7 лет назад
Eremichev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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