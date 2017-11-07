Нужно написать сео текст по тз из техзадатора

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Завершен4 заявки153 просмотра

Написание сео текста на карточку товара по тз из "техзадатора"

8 лет назад
PetrovStan
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

maestr0_ua
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$40
3 дня
Отличный исполнитель, рекомендую всем! Объемный заказ по сео текстам сделала за короткие сроки и с высоким качеством!
Очень довольна сотрудничеством. Четкое ТЗ, быстрая проверка и мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

maestr0_ua
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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