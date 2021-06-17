Ищу контент менеджера (сделка)

Я SEO-оптимизатор, ищу ответственного человека, который будет долгосрочно работать контент-менеджером. Оплата по времени или по задачам, как вам удобнее. Текущая занятость – одна-две задачи в неделю. Задания по объёму разные – от нескольких часов до нескольких дней.

Требования:

Опыт работы с популярными CMS

Средние знания HTML, CSS (опыт врстки).

Опыт работы с файлами по фтп.

Работать в интервале от 9 до 18 по Москве.

Что надо будет делать?

Размещать материалы на сайтах.

Подбирать изображения/видео.

Делать внутреннюю перелинковку.

Составлять теги.

И т.д.

В заявках указывайте:

1. Часовую ставку

2. Список CMS, с которыми работали.

3. Стаж работы контент-менеджером.

3. Ваш опыт в вёрстке.