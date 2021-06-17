Добрый день!Наша команда создала мобильное приложение по поиску ресторанов вегетарианской кухни.В нашу базу необходимо внести информацию по 3 500 ресторанам (ссылки на них уже есть), проверить их меню, из Google- карточки добавить в таблицу адрес ...
Заполнение карточек товара на Wildberries
Заполнение карточек товара на Wildberries
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $48Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт4 года назад
- $14
Спарсить товары в Excel. Результат должен быть, например: РАЗДЕЛ: АККУМУЛЯТОРЫ. ПОДРАЗДЕЛЫ: По назначению, По производителю, Сопутствующие товары = все в отдельных файлах. То есть по данному разделу результат должен быть Папка в ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $15
Все привет, на сайта http://mysale.kz/ru/ нужно добавить картинки к товарам у которых их нет, убрать или заменить картинки на которых есть водяные знаки, добавить описание характеристик к товарам у которых нет, товары раскидать по брендам ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт4 года назад
Хороший письменный русский и любовь к аттракционам. В обязанности входит: - 15 новостей/мес - поиск (ключевые слова в яндекс.новости) и рерайт пары абзацев, размещение в wordpress (ключевики будут предоставлены на первое время); ...Закрыт4 года назад
Необходимо спарсить информацию о товарах по определенным критериям сперва в эксель, а потом импортировать на сайт Wordpress. Пример товара - https://www.tradesy.com/i/chanel-gold-18k-yellow-pearl-size-6-ring/28790592/ Важно, чтобы описание сохранилось корректно, форматирование должно быть сохранено (абзацы, новые строки). ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно разместить положительные отзывы на сайте, Google Maps, цена в зависимости от написания текста 15/20 грн, проектов не сколько, возможно дальнейшее сотрудничество.Закрыт4 года назад
На сайте Джумла нужно опубликовать правки к существующим статьям, а также ряд статей с нуля, включая заполнение мета-тегов. В заявках указывайте: 1. Часовую ставку 2. Список CMS, с которыми ...Закрыт4 года назад
- $58
Необходимо опубликовать на сайте 60 тестов (Wordpress с плагином для тестов). Тематики для тестов всего 2: СССР и кругозор. Сами тесты надо будет заказать на бирже (work-zilla) по шаблону ...Закрыт4 года назад
Нужны отзывы на английском на траст пилоте. Пишите цены условия и т дНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
нужны отзывы на авито 10 штНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад