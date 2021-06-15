Публикация статей и правок к ним

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Закрыт4 заявки390 просмотров

На сайте Джумла нужно опубликовать правки к существующим статьям, а также ряд статей с нуля, включая заполнение мета-тегов.

В заявках указывайте:

1. Часовую ставку

2. Список CMS, с которыми работали.

3. Стаж работы контент-менеджером.

3. Ваш опыт в вёрстке, если есть.

Joomla
4 года назад
zinoda
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Юлия
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
София
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
82 отзыва
4 года назад
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