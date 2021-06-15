Необходимо опубликовать на сайте 60 тестов (Wordpress с плагином для тестов). Тематики для тестов всего 2: СССР и кругозор. Сами тесты надо будет заказать на бирже (work-zilla) по шаблону ...
Публикация статей и правок к ним
На сайте Джумла нужно опубликовать правки к существующим статьям, а также ряд статей с нуля, включая заполнение мета-тегов.
В заявках указывайте:
1. Часовую ставку
2. Список CMS, с которыми работали.
3. Стаж работы контент-менеджером.
3. Ваш опыт в вёрстке, если есть.
Заявки фрилансеров
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