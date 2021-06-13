Составить подборку интересных фактов о конкретных моделях танков. Текст должен быть отредактирован под печать для каждого танка от 600 до 1100 символов. Модели: T-34-85Тигр 1КВ-1ПантераШерманИС-3ПершингТигр 2ЧерчильТ-34
Наполнить сайт интернет-магазина товарами
Действующий сайт интернет-магазина нужно частично наполнить товарами.
При необходимости нужна легкая верстка материала (изображений) из источника под шаблон сайта.
Подробное техническое задание вышлю по запросу.
Заявки фрилансеров
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