Наполнить сайт интернет-магазина товарами

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Закрыт13 заявок774 просмотра

Действующий сайт интернет-магазина нужно частично наполнить товарами.

При необходимости нужна легкая верстка материала (изображений) из источника под шаблон сайта.

Подробное техническое задание вышлю по запросу.

4 года назад
mikhail04
Михаил 
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