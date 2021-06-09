Внимательный к деталям контент-менеджер (Woocommerce)

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Закрыт14 заявок932 просмотра

Есть сайт со стандартным вукоммерсом.

На сайте 1600 товаров примерно.

У товаров есть метки.

Поиск осуществляется по меткам.

Нужно каждому товару добавить 11 меток.

  • название бренда кириллицей
  • название бренда латиницей
  • название серии/модели кириллицей
  • название серии/модели латиницей
  • вариации написания артикулов с пробелом, без и с дефисом АМ704, АМ 704, АМ-704 кириллицей
  • вариации написания артикулов с пробелом, без и с дефисом АМ704, АМ 704, АМ-704 латиницей
  • виды: 2 11 (то есть с пробелом) / 2x11 / 2x12 / 3x14 и тп., где "x" написан англ. буквой - поиск не производится. Нужно добавить.И русской. То есть в этом пункте 3 метки - 2 11 / 2x11 (рус буква)/2x11 (англ буква)
  • метраж с разным разделителем 4.1 и 4,1 и другой по аналогии
  • добавить количество ступеней в формате "7 ступеней"
Вся эта информация есть в заголовке и описании товара.

Работы будут вестись на "живом" сайте поэтому делать всё нужно предельно внимательно.

Срок и стоимость, пожалуйста, укажите ориентировочно.

WooCommerce
4 года назад
Alex_Koval
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