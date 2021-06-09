Мы ищем частного специалиста с имеющимися кейсами. Необходим опыт работы на Goods, Aliexpress. По задаче: нужно разместить 20 карточек товаров. Подробности при личном общении.
Внимательный к деталям контент-менеджер (Woocommerce)
Есть сайт со стандартным вукоммерсом.
На сайте 1600 товаров примерно.
У товаров есть метки.
Поиск осуществляется по меткам.
Нужно каждому товару добавить 11 меток.
- название бренда кириллицей
- название бренда латиницей
- название серии/модели кириллицей
- название серии/модели латиницей
- вариации написания артикулов с пробелом, без и с дефисом АМ704, АМ 704, АМ-704 кириллицей
- вариации написания артикулов с пробелом, без и с дефисом АМ704, АМ 704, АМ-704 латиницей
- виды: 2 11 (то есть с пробелом) / 2x11 / 2x12 / 3x14 и тп., где "x" написан англ. буквой - поиск не производится. Нужно добавить.И русской. То есть в этом пункте 3 метки - 2 11 / 2x11 (рус буква)/2x11 (англ буква)
- метраж с разным разделителем 4.1 и 4,1 и другой по аналогии
- добавить количество ступеней в формате "7 ступеней"
Работы будут вестись на "живом" сайте поэтому делать всё нужно предельно внимательно.
Срок и стоимость, пожалуйста, укажите ориентировочно.
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