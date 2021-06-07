Актуализация каталога Опенкарт - контентные работы

Нужна многоплановая контентная работа по сайту https://clck.ru/VDaTj За указанный бюджет нужно будет провести проработку нескольких категорий товаров в течение месяца.

Проработка не связана с написанием текстов, нужна сверка с сайтом производителем, поправка атрибутов, параметров, опций и первого фото, если они отличаются от заводских.

Стоимость проработки товара зависит от его сложности:

Сверка одного товара с сайтом производителя без внесения изменений -10р

Внесение числовых-текстовых поправок в атрибуты, параметры одного товара - 10р

Замена одного фото при необходимости - 10р

Изменение настроек опций одного товара при необходимости - 30р

Итого за один товар от 10р до 60р

Все изменения нужно будет сразу фиксировать в отчетном файле гугл таблицы - пример https://skr.sh/s8LWZNfROtG