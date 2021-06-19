Наполнение сайта

$1
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Закрыт13 заявок1230 просмотров

Наполнение сайта. Заполнение простых карточек. Работа простая, но монотонная, идеально подойдёт новичкам. 

4 года назад
guest_16240953704599
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

raidwill
Даниил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$1
9 дней
Escrow
Задание не выполнено.
Заказчик в процессе выполнения изменил условия на неприемлемые. Не рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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33 года
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4 года назад
4 года назад
raidwill
Даниил 
27 лет
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