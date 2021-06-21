Требуется настроить 10 одностраничников на WordPress, включая: Заменить контакты в шапке, футере, на странице контактов, в форме обратной связиЗаменить логотипЗаменить текст о Компании и картинки для этого текстаЗаменить списки товаров, где уместно - ...
Упорядочить товары
Необходимо создавать категории, переносить товары в правильные, удалять ненужные.
Так как магазин наполнялся разными парсерами, в категориях много лишнего. Необходимо упорядочить каталог.
Оплата почасовая. Желательно указывать телеграм для связи.
Заявки фрилансеров
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