Упорядочить товары

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Закрыт18 заявок2552 просмотра

Необходимо создавать категории, переносить товары в правильные, удалять ненужные.

Так как магазин наполнялся разными парсерами, в категориях много лишнего. Необходимо упорядочить каталог.

Оплата почасовая. Желательно указывать телеграм для связи.

4 года назад
btaurus
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Заявки фрилансеров

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